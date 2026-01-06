Грошова допомога для ВПО у Дніпрі може бути скасована за деяких умов.

Грошова допомога для ВПО у Дніпрі надається відповідно до Порядку призначення та виплати соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року, повідомляє Politeka.

Документ чітко визначає випадки, коли соціальна виплата не призначається або може бути припинена під час отримання. Однією з головних підстав є купівля нерухомості або наявність житла, що не відповідає встановленим критеріям.

Соцдопомога не надається, якщо будь-хто з членів сім’ї протягом останніх трьох місяців або під час отримання підтримки придбав квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Фахівці зазначають, що навіть угоди на менші суми інколи впливають на статус отримувача. Важливим фактором є правовий статус майна та його місце розташування.

Грошова допомога для ВПО у Дніпрі може бути скасована, якщо житло знаходиться на територіях, які не входять до переліку активних бойових дій або тимчасової окупації, а також на територіях, де визначено дату завершення бойових дій.

Соцпідтримка також припиняється, якщо оселя здається в оренду або використовується не за призначенням.

Водночас виплати зберігаються, якщо будинок розташований на тимчасово окупованій території або у зоні активних бойових дій, визнаний непридатним для проживання за офіційним актом місцевого самоврядування, або внесений до Реєстру пошкодженого чи зруйнованого майна.

Крім того, площа житла має значення: якщо вона менша ніж 13,65 м² на одну особу, така нерухомість не є підставою для скасування допомоги. Також соцвиплати залишаються, якщо будинок придбано в кредит з першим внеском менше ніж 100 000 грн.

Місцеві юристи наголошують, що всі деталі угоди та документи на майно повинні бути ретельно перевірені, щоб уникнути непорозумінь із органами соціального захисту.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.