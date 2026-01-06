Денежная помощь для ВПЛ в Днепре может быть отменена при некоторых условиях.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется в соответствии с Порядком назначения и выплаты социальной поддержки, утвержденным постановлением Кабинета Министров №332 от 20 марта 2022 года, сообщает Politeka.

Документ четко определяет случаи, когда социальная выплата не назначается или может быть прекращена при получении. Одним из главных оснований является покупка недвижимости или наличие жилья, не отвечающего установленным критериям.

Соцпомощь не предоставляется, если кто-либо из членов семьи в течение последних трех месяцев или при получении поддержки приобрел квартиру, дом или земельный участок на сумму свыше 100 000 грн.

Специалисты отмечают, что даже сделки на меньшие суммы иногда оказывают влияние на статус получателя. Важным фактором является правовой статус имущества и его местонахождение.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре может быть отменена могут быть отменены, если жилье находится на территориях, не входящих в список активных боевых действий или временной оккупации, а также на территориях, где определена дата завершения боевых действий.

Соцподдержка также прекращается, если дом сдается в аренду или используется не по назначению.

В то же время выплаты сохраняются, если здание расположено на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, признано непригодным для проживания по официальному акту местного самоуправления или внесено в Реестр поврежденного или разрушенного имущества.

Кроме того, площадь жилья имеет значение: если она меньше 13,65 м² на одного человека, такая недвижимость не является основанием для отмены помощи. Также соцвыплаты остаются, если дом приобретен в кредит с первым взносом менее 100 000 грн.

Местные юристы отмечают, что все детали соглашения и документы на имущество должны быть тщательно проверены во избежание недоразумений с органами социальной защиты.

