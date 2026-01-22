Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області допомагає зменшити фінансове навантаження.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у рамках зимової програми, яку спільно реалізують благодійні організації та місцеві громади, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб і мешканців, що опинилися у складних побутових умовах через війну, та потребують підтримки під час холодів.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», отримувачами допомоги стають жителі тимчасових прихистків і домогосподарства, які не можуть самостійно підготувати житло до зимового періоду. Основний акцент програми робиться на малозабезпечені сім’ї, людей похилого віку та домогосподарства без постійного доходу.

Серед бенефіціарів також громадяни з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями, жінки з уразливих категорій, батьки з маленькими дітьми та багатодітні родини. Формати підтримки різні: переважно це паливні брикети для обігріву та грошові виплати, які частково покривають комунальні рахунки.

Наразі розподіл ресурсів відбувається у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді передають тверде паливо, а в селах Зоря та Приміське виділені кошти на комунальні потреби. Жителі Покровського й Марганецького напрямків також включені до списку отримувачів.

Організатори зазначають, що ініціатива триватиме до завершення опалювального сезону, а обсяги допомоги будуть коригуватися залежно від потреб конкретних громад. Мешканцям радять уважно слідкувати за офіційними оголошеннями, щоб не пропустити шанс отримати підтримку.

