Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Дніпрі обіцяє переважно ясну та сонячну атмосферу на вулиці, тож розповідаємо деталі.

Місцевим мешканцям надали детальний прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Дніпрі, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Дніпрі надали на платформі sinoptik.ua.

9 березня вночі температура опуститься до +1°, а вдень повітря прогріється до +9°. Уранці очікується похмуре небо, проте вже до обіду хмари розійдуться, і небо буде чистим до вечора.

10 березня у місті буде ясно протягом усього дня. Вночі температура очікується близько +2°, а вдень підніметься до +11°. Вітер залишатиметься слабким, швидкість якого не перевищуватиме 2,6 м/с.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Дніпрі вказує на відсутність опадів і стабільну суху атмосферу, що створює комфортні умови для ранкових та денних прогулянок.

11 березня очікується теплий та сонячний день, коли температура вдень підніметься до +11°, а вночі становитиме +4°. Вологість буде помірною, близько 42 % удень.

12 березня у місті знову встановиться ясна та тепла погода. Нічна температура буде близько +3°, вдень до +13°, вітер залишатиметься слабким, від 1,5 до 1,8 м/с.

Вологість повітря з ранку становитиме 79 %, вдень зменшиться до 43 %, створюючи комфортні умови для прогулянок та повсякденних справ.

13 березня та 14 березня метеорологи обіцяють ясне небо протягом усього дня без будь-яких опадів. Температура вночі триматиметься від +2° до +4°, а вдень підніматиметься до +12–14°.

15 березня також буде ясним. Температура вдень досягне +11°, вночі триматиметься на рівні +4°. Вітер залишатиметься слабким, до 3,9 м/с, а вологість повітря вдень знизиться до 32 %.

