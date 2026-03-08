Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі стартувала за ініціативою волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на переселенців і місцевих жителів, які через війну втратили стабільні доходи та опинилися у складних життєвих умовах.

Організатори підкреслюють, що пріоритет отримують родини з найгострішими потребами. Особливу увагу приділяють домогосподарствам, які раніше не зверталися за допомогою або подали заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє охопити більше людей і уникнути дублювання звернень.

Видача проводиться щоденно, проте існує ліміт – до 150 сімей на день. Це допомагає впорядкувати процес, скоротити черги та дотримуватися вимог безпеки. Пакунки видають лише особисто після попередньої реєстрації.

Набори включають базові продукти, розраховані на певний період. Запаси регулярно поповнюють, а волонтери закликають отримувачів дотримуватися встановленого графіка, щоб забезпечити рівний доступ усім охочим.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Наразі вже передано понад двісті комплектів приблизно такій самій кількості родин, і роботу планують продовжувати у наступні місяці.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі допомагає стабілізувати побут людей, змушених залишити свої домівки, та зменшує соціальну напругу в громаді.

Крім того, жителі Дніпропетровської області також можуть отримати доплати. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

