Завершення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році ще не визначене, передає Politeka.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Попри воєнні виклики та регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, теплопостачання у більшості будинків міста залишалося стабільним. Опалювальний сезон на Дніпропетровщині проходить із мінімальними перебоями, а комунальні служби вже готуються до наступного періоду.

Про підсумки зими розповіли під час брифінгу у обласній військовій адміністрації. Заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Олена Засікан зазначила, що сезон став одним із найскладніших за останні роки. Найбільші проблеми виникали під час сильних морозів, коли відключення електрики призводили до перебоїв у частині будинків.

Основним завданням фахівців було уникнути розмороження теплових систем. Аварійні бригади працювали безперервно, оперативно усуваючи наслідки знеструмлень.

Окремо звернули увагу на ситуацію у Зеленодольській громаді, де через обстріли понад сотня будинків залишилася без централізованого опалення. Для мешканців запровадили знижений тариф на електроенергію, а стабілізаційні графіки погодинних відключень продовжують діяти.

До підтримки регіону долучилися міжнародні партнери. Генератори та обладнання від донорів дозволили комунальним підприємствам працювати навіть у критичні моменти.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що підготовка до нового опалювального сезону вже стартувала. Він нагадав про листопад 2022 року, коли масовані атаки спричинили масштабний блекаут і загрожували колапсом міських мереж. Завдяки системній підготовці та роботі комунальних служб місто змогло забезпечити воду та тепло для мешканців.

Щодо завершення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році, остаточне рішення ухвалюватимуть за постановою Кабінету Міністрів № 830. Опалення вимкнуть, якщо середня добова температура протягом трьох днів перевищить +8 °C. Водночас дата відключення може змінюватися залежно від стану інфраструктури та фактичних погодних умов.

Таким чином, завершення опалювального сезону в Дніпрі відбуватиметься поступово, із урахуванням температури, технічного стану мереж та безпекових ризиків. Мешканцям радять слідкувати за повідомленнями комунальних служб, щоб своєчасно адаптуватися до відключень.

