Для зручності мешканців заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключень у Дніпропетровській області на 11 березня.

У Дніпропетровській області на 11 березня заплановані графіки відключення світла у Дніпропетровській області, які торкнуться окремих населених пунктів регіону, пише Politeka.net.

Інформацію надали кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Під час запланованих робіт фахівці виконуватимуть обслуговування та ремонт обладнання, а також проводитимуть профілактичні заходи для підвищення надійності та стабільності електропостачання. Для зручності мешканців заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключень у Дніпропетровській області на 11 березня.

Зокрема, у Жовтих Водах електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00 через планові роботи на визначених вулицях:

Івана Богуна: 26, 77, 77А, 79;

Козацької Слави: 4, 6-9, 11, 13, 13А, 13Б, 15-21 (непарні).

У Вільногірську відключення електрики заплановане з 08:00 до 15:00, обмеження стосуватимуться конкретних адрес:

Центральна: 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В;

Захисників України: 1Б;

Молодіжна: 8, 28, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 38А;

Захисників України: 1, 1Б;

бульвар Миру: 2-8 (парні), 8А, 10;

Промислова: 18, 20.

Також у місті Кривий Ріг світло не подаватимуть з 08:00 до 17:00, проте обмеження охоплять лише окремі будинки за визначеними адресами:

Василя Біднова: 1-5, 7-14;

Левицького: 13-25 (непарні), 26-35, 37-40, 42, 44, 48-70 (парні);

Мартовича: 1А, 2А;

Озерна: 1, 1А, 3-19, 21;

Олега Купріянця: 2-10 (парні), 11-23, 23А, 24-28, 29А, 31, 33, 35, 35А;

Олега Ричкова: 1-12, 14, 17, 18, 20, 21, 24;

Сергія Заїки: 1-3, 5-11, 15, 21;

Федора Дацка: 1-11 (непарні), 15.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.