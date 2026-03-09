Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стає доступним у межах експериментального проєкту для маломобільних переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає можливість проживання до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Іініціатива розрахована на людей, які після тривалого медсестринського або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки та допомоги у повсякденному житті.

Проживання надається за рахунок державного бюджету і не потребує фінансових витрат від самих переселенців. Проєкт передбачає забезпечення ВПО безкоштовним житлом у Дніпропетровській області із усіма необхідними зручностями.

До того ж, даний проєкт передбачає можливість самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство. Учасники програми отримують допомогу у розвитку соціальних навичок, підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій.

Також, за потреби, залучаються фахівців та служби незалежно від форми власності приміщень. Надання безкоштовного житла для ВПо у Дніпропетровській області здійснюють фізичні або юридичні особи.

Вони мають бути внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідати критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів, та мати власне або орендоване приміщення, придатне для проживання.

Міністерство соціальної політики наголошує, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення переселенців, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки для тих, хто залишив свій дім через війну.

