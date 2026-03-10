Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році передбачає щомісячну роздачу продуктових комплектів для людей, які втратили житло через бойові дії або тимчасово мешкають у центрах і шелтерах, повідомляє Politeka.net.

Програму організовує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати люди поважного віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які оформили довідку та проживають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. До пакета входять товари тривалого зберігання: крупи, макаронні вироби, консерви, готові страви, чай, кава та солодощі.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності за наявності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Переліки отримувачів формують заздалегідь, після чого інформують про дату, час видачі та порядок отримання.

Жителям радять підготувати документи заздалегідь та стежити за актуальними оголошеннями, щоб уникнути черг. Обсяг ресурсів і механізм розподілу можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Додатково планується запуск гарячої лінії та онлайн-консультацій, щоб переселенці могли швидко дізнаватися про наявність наборів і зміни у процедурі.

Кожен охочий може звернутися до міського управління, щоб отримати підтримку та забезпечити себе продуктовими комплектами на місяць, гарантуючи стабільну допомогу навіть у складних життєвих умовах.

