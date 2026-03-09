У Дніпропетровській області було оприлюднено детальні графіки відключення світла на 10 березня.

У Дніпропетровській області 10 березня заплановані планові відключення електроенергії, які торкнуться окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

В рамках запланованих робіт фахівці проводитимуть обслуговування та ремонт обладнання, а також інші профілактичні заходи, спрямовані на підвищення стабільності та надійності електропостачання. Для зручності у Дніпропетровській області заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключення світла на 10 березня.

У місті Жовті Води з 8 до 17 години вимикатимуть електрику через планові роботи. Вони будуть тривати за адресами:

вул. Героїв України: 4-12 (парні);

вул. Українська: 8;

вул. Шахтарської Слави: 1, 2, 5.

Також повідомляється про планові роботи у місті Вільногірськ на 10 березня з 08:00 до 16:30 за адресами:

Захисників України: 9, 11, 13, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5;

Центральна: 28-36 (парні), 37А, 39, 39А, 41, 43, 45 ,45А, 51, 51А, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А;

бульвар Миру: 10;

Молодіжна: 32А, 34А, 55.

З 9 до 17 години в селі Надеждівка не буде електрики, проте це стосується тільки окремих адрес:

Шкільна: 1-5, 8-10, 14;

пров. Садовий: 12-18 (парні), 19-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть профілактичні роботи. Обмеження будуть діяти з 09:00 по 15:00 години в місті Перещепине по вул. Миру, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/А; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 6; 60; 62; 62/А; 64; 64/А; 9.

Також в Перещипине не буде світла з 08:00 по 13:00 годину на вулицях:

Огородня, 1/А; 18; 22; 24; 26; 32; 36; 4; 40; 6; 8

Орденоносна, 10; 11; 13; 14; 14/Б; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 28; 31; 33/А; 35; 37; 39; 41; 45; 47; 49; 53; 55; 57; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 8; 9

Приорільська, 37; 39; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 86

по пров. Гетьманський, 1; 3

по пров. Упорний, 1; 13; 3; 7; 9

