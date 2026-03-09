Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилює напруження на молочному ринку, повідомляє Politeka.
Закупівельна вартість сирого молока впала до 14 грн за кілограм, а аналітики прогнозують подальше зниження до 10–12 грн.
Більшість малих і середніх ферм працюють на межі рентабельності. Власники скорочують поголів’я або шукають інші джерела прибутку — запускають сироваріння та розвивають відгодівлю бичків для м’ясного напряму.
За даними «Асоціації виробників молока», обсяги виробництва в країні зростають через перевиробництво, водночас імпорт із ЄС посилює конкуренцію. Дрібні господарства вказують на високі витрати на корми, електроенергію та обслуговування техніки.
Додатковим викликом стали нові вимоги щодо добробуту тварин і обмежений доступ до державних програм. Частина підприємств зменшує кількість дійних корів або повністю згортає діяльність.
Ферми на 100–200 голів утримуються з труднощами, тоді як промислові оператори балансують біля точки беззбитковості. Навіть кооперація не гарантує стабільності через залежність від переробних компаній.
Окремі виробники інвестують у сучасні системи доїння та переходять на власну переробку, щоб продавати товари без посередників. Такий підхід дозволяє частково компенсувати втрати.
Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зберігатиметься, доки ринок не пристосується до нових економічних і логістичних реалій.
Незважаючи на таку ситуацію, в Дніпропетровській області люди мають можливість отримати гуманітарну допомогу.
