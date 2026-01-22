Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает уменьшить финансовую нагрузку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках зимней программы, совместно реализуемой благотворительными организациями и местными общинами, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенных лиц и жителей, оказавшихся в сложных бытовых условиях из-за войны, и нуждающихся в поддержке во время холодов.

По информации фонда "Каритас Донецк", получателями помощи становятся жители временных приютов и домохозяйства, которые не могут самостоятельно подготовить жилье к зимнему периоду. Основной акцент программы делается на малообеспеченные семьи, стариков и домохозяйства без постоянного дохода.

Среди бенефициаров также граждане с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями, женщины с уязвимыми категориями, родители с маленькими детьми и многодетные семьи. Форматы поддержки разные: преимущественно это топливные брикеты для обогрева и денежные выплаты, частично покрывающие коммунальные счета.

В настоящее время распределение ресурсов происходит в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе передают твердое топливо, а в селах Заря и Пригородное выделены средства на коммунальные нужды. Жители Покровского и Марганецкого направлений также включены в список получателей.

Организаторы отмечают, что инициатива будет продолжаться до завершения отопительного сезона, а объем помощи будет корректироваться в зависимости от потребностей конкретных общин. Жителям советуют внимательно следить за официальными объявлениями, чтобы не упустить шанс получить поддержку.

