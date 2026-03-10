Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області на міжміських напрямках офіційно набуло чинності, повідомляє Politeka.

Зміни зачепили найбільш затребувані маршрути, що з’єднують Кам’янське та обласний центр.

Оновлені тарифи на популярних рейсах

Найбільш суттєве зростання вартості зафіксовано на автобусах компанії «Автопромінь». Квиток до автостанції «Новий центр» тепер коштує 80 гривень замість попередніх 60. Представники фірми пояснюють такий крок різким збільшенням витрат на пальне, запчастини та технічне обслуговування автопарку. Також перевізники вказують на гостру нестачу водіїв.

Раніше, з 12 лютого, ціна змінилася і для пасажирів рейсу №100. Поїздка від залізничного вокзалу Кам’янського до центрального автовокзалу Дніпра тепер обійдеться у 70 гривень.

Графік руху та причини змін

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало вимушеним заходом для підтримання регулярності сполучення між містами. Актуальний розклад передбачає відправлення з Кам’янського щогодини (у будні з 06:00 до 16:00, у вихідні — за скороченим графіком). Зворотно, від АС «Новий центр», транспорт курсує до 19:00.

Підприємства наголошують, що коригування тарифної сітки дозволить зберегти безперебійну роботу ліній. Подальша цінова політика залежатиме виключно від загальної економічної ситуації та стабільності ринку енергоносіїв. Жителям регіону рекомендують заздалегідь уточнювати час відправлення автобусів перед плануванням своїх поїздок.

Пасажирам варто заздалегідь перевіряти оновлені графіки відправлення та мати при собі необхідну суму без решти, аби пришвидшити процес розрахунку в касах чи салонах автобусів.

