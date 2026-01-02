Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно, що дозволяє поступово охоплювати нові домогосподарства.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі продовжує надаватися в межах нового міського проєкту, який організував волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, що опинилися у складних умовах і потребують базових продуктів харчування.

Організатори підкреслюють, що пріоритет надається тим, хто раніше не користувався підтримкою або звертався до серпня 2025 року. Це дозволяє рівномірно розподіляти ресурси серед сімей із найбільш гострою потребою.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 домогосподарств. Обмеження допомагає уникнути черг, скоротити час очікування та забезпечити ефективну роботу центру. Отримати продуктовий набір можна лише особисто зареєстрованим заявникам; передача пакетів третім особам заборонена.

Комплекти включають базові продукти на певний період. Волонтери зазначають, що запасів вистачає, але наголошують на дотриманні встановлених правил. Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. Під час робочих годин діє телефонна лінія для консультацій та запису. У вихідні прийом не здійснюється.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission вже передано 221 продуктовий пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно, що дозволяє поступово охоплювати нові домогосподарства та розширювати охоплення програми.

Мешканцям радять звертатися до волонтерського центру у робочі дні, щоб отримати підтримку та дізнатися про інші доступні ресурси. Для зручності рекомендують попередньо уточнювати наявність наборів і графік роботи пункту.

