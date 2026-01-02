Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно, что позволяет постепенно охватывать новые домохозяйства.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге продолжает предоставляться в рамках нового городского проекта, организованного волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц и местных жителей, оказавшихся в сложных условиях и нуждающихся в базовых продуктах питания.

Организаторы подчеркивают, что приоритет предоставляется тем, кто раньше не пользовался поддержкой или обращался до августа 2025 года. Это позволяет равномерно распределять ресурсы среди семей с наиболее острой потребностью.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 домохозяйств. Ограничение позволяет избежать очередей, сократить время ожидания и обеспечить эффективную работу центра. Получить продуктовый набор можно только лично зарегистрированным заявителям; передача пакетов третьим лицам запрещена.

Комплекты включают в себя базовые продукты на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасов хватает, но подчеркивают соблюдение установленных правил. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В течение рабочих часов действует телефонная линия для консультаций и записи. В выходные прием не производится.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь ВПО в Кривом Роге предоставляется системно, что позволяет постепенно охватывать новые домохозяйства и расширять охват программы.

Жителям советуют обращаться в волонтерский центр в рабочие дни, чтобы получить поддержку и узнать о других доступных ресурсах. Для удобства рекомендуется предварительно уточнять наличие наборов и график работы пункта.

