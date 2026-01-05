Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановане з січня 2026 року, передає Politeka.

Зміни стосуються розподілу газу — доставки ресурсу від мереж до осель, тоді як ціна самого палива залишиться незмінною.

Оновлені ставки вже направили до НКРЕКП для затвердження. Підвищення буде двоетапним: перший крок стартує з початку року, другий — після 1 квітня.

За попередніми розрахунками, середня тарифна ставка по країні зросте приблизно на 76%. У Дніпропетровській філії ГРМУ тариф підвищиться майже на 190% і складе 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ціна стартує з 3,16 грн і після квітня досягне 3,95. В інших областях зростання буде менш помітним: Закарпаття — 2,48 грн, Харків — від 0,65 до 0,78 за кубометр.

Варто зауважити, що ціна газу для населення залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Вона діятиме протягом воєнного стану та ще щонайменше шість місяців після його завершення.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та необхідністю підтримки безперебійної роботи розподільних мереж. Жителям радять враховувати нові витрати при плануванні бюджету та звертатися до постачальників для уточнення нарахувань.

Комунальні служби пообіцяли опублікувати детальні тарифи та інструкції щодо оплати на офіційних сайтах. Мешканцям радять стежити за повідомленнями постачальників і формувати щомісячні витрати завчасно, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

