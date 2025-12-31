Енергетики почали оголошувати графіки відключення світла для населених пунктів Дніпропетровської області на січень 2026 року.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" попереджає про локальні графіки відключення світла в січні 2026 на час проведення профілактичних робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у четвер та пʼятницю, 1 та 2 січня 2026 року, графіки відключення світла торкнуться с. Жданівка Дніпропетровської області. з 9:00 до 15:00 без електроенергії залишаться мешканці будинків по вул. Кленова, Садова, Степова.

Також 02.01 планові знеструмлення, як повідомляє Politeka, відбудуться в таких населених пунктах:

Магдалинівка (вул. Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна та ін.) – з 8:30 до 14:30;

Скотувате (Степова, Шевченка) – з 9:00 до 15:00;

Камʼянське (вул. Звенигородська – з 8:00 до 12:00; Покровська, Канівська – з 9:00 до 15:00);

Братське (Авіаційна, Звьоздна, Калинова, Каштанова, Космічна, Лугова, Орєхова, Сурянська, Центральна) – з 8:00 до 18:00;

Дмитрівка (Межова, Степова, Тиха, Шкільна) – з 8:00 до 14:00;

Жовте (Лагідна, Українська – з 8:00 до 13:00; Калинова, Квіткова, Козацька, Шевченка – з 13:00 до 18:00);

Жовтоолександрівка (Богдана Хмельницього, Центральна) – з 13:00 до 18:00.

На суботу, 3 січня 2026 року, графіки відключення світла в Дніпропетровській області плануються в низці сіл:

Топила – з 13 до 18 години;

Культура (по вулиці Миру) – з 12 до 18;

Дмитрівка (Межова, Степова, Тиха, Шкільна) – з 8 до 12;

Жовте (Весела, Калинова, Тиха) – з 8 до 14;

Новомалинівка (Берегова, Набережна – з 9 до 15; Нова – з 12 до 18).

У неділю, 04.01, знеструмлення плануються з 8 до 18 години в селах Степове, Водяне та частково Павлівка (Осіння, Квітнева).

