Энергетики начали объявлять графики отключения света для населённых пунктов Днепропетровской области на январь 2026 года.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупреждает о локальных графиках отключения света в январе 2026 года на время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в четверг и пятницу, 1 и 2 января 2026 года, графики отключения света коснутся с. Ждановка Днепропетровской области. с 9:00 до 15:00 без электроэнергии останутся жильцы домов по ул. Кленовая, Садовая, Степная.

Также 02.01 плановые обесточивания, как сообщает Politeka, состоятся в следующих населенных пунктах:

Магдалиновка (ул. Береговая, Строителей, Вишневая, Защитников Украины, Историческая, Кооперативная, Космонавтов, Левобережная, Медовая, Набережная, Полевая, Редакционная, Рабочая, Солнечная, Спортивная и др.) – с 8:30 до 14:30;

Скотоватое (Степная, Шевченко) – с 9:00 до 15:00;

Каменское (ул. Звенигородская – с 8:00 до 12:00; Покровская, Каневская – с 9:00 до 15:00);

Братское (Авиационная, Звездная, Калиновая, Каштановая, Космическая, Луговая, Ореховая, Сурянская, Центральная) – с 8:00 до 18:00;

Дмитровка (Межевая, Степная, Тихая, Школьная) – с 8:00 до 14:00;

Желтое (Ласковая, Украинская – с 8:00 до 13:00; Калиновая, Цветочная, Казацкая, Шевченко – с 13:00 до 18:00);

Желтоалександровка (Богдана Хмельницкого, Центральная) – с 13:00 до 18:00.

На субботу, 3 января 2026 года, графики отключения света в Днепропетровской области планируются в ряде сел:

Топила – с 13 до 18 часов;

Культура (по улице Мира) – с 12 до 18;

Дмитровка (Межевая, Степная, Тихая, Школьная) – с 8 до 12;

Желтое (Веселая, Калиновая, Тихая) – с 8 до 14;

Новомалиновка (Береговая, Набережная – с 9 до 15; Новая – с 12 до 18).

В воскресенье, 04.01, обесточения планируются с 8 до 18 часов в селах Степное, Водяное и частично Павловка (Осенняя, Апрельская).

