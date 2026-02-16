У 2026 році зріс прожитковий мінімум, через це збільшився і розмір спеціальної щомісячної доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Вказані виплати передбачені статтею 29 закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Збільшився розмір спеціальної щомісячної доплати в Дніпропетровській області. Саме на цю виплату має право низка пенсіонерів, які належать до окремих соціально вразливих категорій. На таку допомогу мають право пенсіонери, які:

непрацевлаштовані;

та ті, що постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Зауважимо, що це визначені зони. Вони виникли після аварії на ЧАЕС. Характеристика цих зон відрізняється віддаленістю від епіцентру катастрофи, повідомляє ВРУ.

Також важливо врахувати нюанси:

якщо пенсіонер їде із зони відселення або його працевлаштування здійснено за її межами, виплата коштів припиняється;

цей процес відбувається автоматично, при зміні даних в державних реєстрах.

Відповідно до вимог законодавства, право на зазначену надбавку мають лише ті громадяни, які проживали або працювали на радіоактивно забруднених територіях станом на 26 квітня 1986 року або у період до 1 січня 1993 року. Обов’язковою умовою є також офіційно підтверджений статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Водночас пенсіонери, які виїхали із зон радіоактивного забруднення, а згодом повернулися туди на постійне проживання, права на отримання такої доплати не мають. Не передбачена ця виплата і для осіб, які переїхали або зареєстрували своє місце проживання на зазначених територіях уже після Чорнобильської катастрофи.

