У пʼятницю, 2 січня 2026 року, під час проведення профілактичних робіт в електромережах в Дніпропетровській області діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

У Дніпропетровській області в пʼятницю, 2 січня 2025 року, ДТЕК знову застосовуватиме локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах.

У місті Камʼянське Дніпропетровської області графіки відключення світла 2 січня діятимуть за такою схемою: з 8:00 до 12:00 для будинків по вул. Звенигородська; з 9:00 до 15:00 – Канівська, Покровська.

У межах Новоолександрівської територіальної громади обмеження електропостачання у вівторок діятимуть із 8 до 18 години в с. Братське по вулицях Авіаційна, Звьоздна, Калинова, Космічна, Лугова, Орєхова, Сурянська, Центральна, пише Politeka.

На території Магдалинівської громади знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 14:30 у селищі Магдалинівка (вул. Берегова, Будівельників, Вишнева, Історична, Кооперативна, Захисників України, Лівобережна, Медова, Набережна та ін.) та з 9:00 до 15:00 – у с. Жданівка (Кленова, Садова, Степова).

Крім того, у Дніпропетровській області графіки відключення світла 2 січня 2026 торкнуться населених пунктів:

Скотувате (Степова, Шевченка) – з 9 до 15 години;

Дмитрівка (Межова, Степова, Тиха, Шкільна) – з 8 до 14;

Жовте (Лагідна, Українська – з 8 до 13; Калинова, Квіткова, Козацька, Шевченка – з 13 до 18);

Жовтоолександрівка (Хмельницього, Центральна) – з 13 до 18.

