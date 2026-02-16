Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надає можливість переселенцям з Донецької області та інших регіонів тимчасово оселитися в безпечних умовах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі організовано на базі Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, під час воєнного стану центр не припинив своєї роботи та адаптував послуги для новоприбулих переселенців, надаючи комфортні умови перебування і комплексну допомогу.

Фахівці центру надали не лише безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі, а й допомагають людям похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У відділенні територіального центру Індустріального району було створено всі необхідні умови для тривалого проживання переселенців. Тут є кімната відпочинку, їдальня, кухня та душова кімната.

Завдяки волонтерам і благодійним фондам мешканці центру отримують гарячі обіди, питну воду та дієтичне харчування для тих, хто цього потребує.

Крім того, переселенці можуть отримати психологічну підтримку та брати участь у заняттях з рукоділля. Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі забезпечує не лише дах над головою, але й допомагає адаптуватися до нових умов та полегшити стрес від переїзду.

Переселенці різних вікових категорій: дорослі, діти, люди похилого віку - вже користуються підтримкою центру. Соціальні працівники щодня навідують підопічних та тих, хто залишився самотнім через війну, надаючи допомогу у вирішенні побутових питань.

Центр також організовує збір і розподіл гуманітарної допомоги для тих, хто її потребує.

