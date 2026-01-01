В пятницу, 2 января 2026, во время проведения профилактических работ в электросетях в Днепропетровской области будут действовать специальные графики отключения света.

В Днепропетровской области в пятницу, 2 января 2026 года, ДТЭК снова будет применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением профилактических работ в электросетях.

В Каменском Днепропетровской области графики отключения света 2 января будут действовать по следующей схеме: с 8:00 до 12:00 для домов по ул. Звенигородская; с 9:00 до 15:00 – Каневская, Покровская.

В пределах Новоалександровской территориальной общины ограничения электроснабжения во вторник будут действовать с 8 до 18 часов в с. Братское по улицам Авиационная, Звездная, Калиновая, Космическая, Луговая, Ореховая, Сурянская, Центральная, пишет Politeka.

На территории Магдалиновской общины будут обесточения с 8:30 до 14:30 в поселке Магдалиновка (ул. Береговая, Строителей, Вишневая, Историческая, Кооперативная, Защитников Украины, Левобережная, Медовая, Набережная и др.) и с 9:00 до 15:00 – в с. Ждановка (Кленовая, Садовая, Степная).

Кроме того, в Днепропетровской области графики отключения света 2 января 2026 года коснутся населенных пунктов:

Скотоватое (Степная, Шевченко) – с 9 до 15 часов;

Дмитровка (Межевая, Степная, Тихая, Школьная) – с 8 до 14;

Желтое (Ласковая, Украинская – с 8 до 13; Калиновая, Цветочная, Казацкая, Шевченко – с 13 до 18);

Желтоалександровка (Хмельницкого, Центральная) – с 13 до 18.

