Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Дніпропетровській області передбачає кілька етапів тимчасового припинення газопостачання.

Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Дніпропетровській області введуть у Піщанській територіальній громаді через проведення планових робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Дніпропетровській області введуть у зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт.

За інформацією підприємства, обмеження стосуватимуться виключно приватного сектору та матимуть тимчасовий характер. Роботи проводитимуть поетапно, щоб мінімізувати незручності для споживачів та забезпечити безпеку газорозподільної системи.

Перший етап запланували на 05.01 2026 року з 09:00 до 16:00 та 06.01 2026 року з 09:00 до 16:00. У цей період 114 місцевим мешканцям привтного сектору у Піщанській ТГ доведеться тимчасово побути без блакитного палива.

Такі заходи пов’язані з необхідністю виконання газонебезпечних робіт, які неможливо провести без повного припинення подачі.

Наступний етап обмежень запланований на 07.01 2026 року з 09:00 до 16:00, 08.01 2026 року з 09:00 до 16:00 та 09.01 2026 року з 09:00 до 15:00.

У цей час газопостачання буде тимчасово припинене для 351 споживача приватного сектору тієї ж територіальної громади. У філії наголошують, що всі роботи виконуватимуться відповідно до чинних норм безпеки та з дотриманням технологічних вимог.

Фахівці радять місцевим враховувати графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Дніпропетровській області при плануванні побуту.

