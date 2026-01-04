График отключения газа в неделю с 5 по 11 января в Днепропетровской области предусматривает несколько этапов временного прекращения газоснабжения.

График отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Днепропетровской области будет введен в Песчанской территориальной общине из-за проведения плановых работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Днепропетровской области будет введен в связи с выполнением газоопасных работ.

По информации предприятия, ограничения будут касаться исключительно частного сектора и будут носить временный характер. Работы будут проводить поэтапно, чтобы свести к минимуму неудобства для потребителей и обеспечить безопасность газораспределительной системы.

Первый этап запланирован на 05.01 2026 с 09:00 до 16:00 и 06.01 2026 с 09:00 до 16:00. В этот период 114 местным жителям частного сектора в Песчанской ТГ придется временно побыть без голубого топлива.

Такие мероприятия связаны с необходимостью выполнения газоопасных работ, которые невозможно провести без полного прекращения подачи.

Следующий этап ограничений запланирован на 07.01 2026 с 09:00 до 16:00, 08.01 2026 с 09:00 до 16:00 и 09.01 2026 с 09:00 до 15:00.

В настоящее время газоснабжение будет временно прекращено для 351 потребителя частного сектора того же территориального общества. В филиале отмечают, что все работы будут выполняться в соответствии с действующими нормами безопасности и с соблюдением технологических требований.

Специалисты советуют местным учитывать график отключения газа в неделю с 5 по 11 января в Днепропетровской области при планировании быта.

