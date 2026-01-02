Дефіцит хліба у Дніпрі загрожує обмеженням випікання житніх виробів через нестачу сировини на ринку та зростання її вартості.

Дефіцит хліба у Дніпрі виник через різке скорочення посівів жита в Україні та необхідність масового імпорту зерна і борошна, повідомляє Politeka.

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський повідомив, що в сезоні 2025/2026 Україна планує збільшити імпорт жита та житнього борошна у п’ять разів – до 15-16 000 тонн.

Варто сказати, що минулого року цей показник становив близько 3 000. Такі обсяги імпорту покликані компенсувати дефіцит сировини для виробництва житнього хліба у Дніпрі.

Через низьку зацікавленість аграріїв у посіві жита, Україна не забезпечується достатньою кількістю потрібної сировини за рахунок внутрішнього виробництва.

Причини дефіциту хліба в Дніпрі експерт пояснив просто: урожайність жита нижча за пшеницю майже на третину, до 40 центнерів з гектара проти 60, а сама культура не користується попитом на експорт.

Через це аграрії віддають перевагу іншим зерновим, а раніше імпортоване зерно з Білорусі забезпечувало внутрішній ринок.

Наразі конкуренція з імпортом слабша, а внутрішня ціна на зерно суттєво зросла – станом на травень 2025 року тонна коштувала 12-14 000 гривень проти 6-7 000 у 2024 році.

За словами Рибчинського, ціни на житнє борошно також зросли: українське - нині коштує близько 18 000 за тонну, а імпортна сировина – приблизно 20 000. Для порівняння, у травні минулого року тонна коштувала 10 000 гривень.

Такі тенденції можуть призвести до того, що деякі хлібобулочні підприємства просто припинять випікати житні вироби, попереджають фахівці.

