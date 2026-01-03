Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області дозволяє зменшити фінансове навантаження.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надається в межах зимової програми, яку реалізують благодійні організації разом із місцевими громадами, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та мешканців, що опинилися у складних побутових умовах через війну.

За даними фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують жителі тимчасових прихистків і домогосподарства, які не можуть самостійно підготувати житло до морозів. Основний акцент роблять на малозабезпечені сім’ї, людей похилого віку та домогосподарства без стабільного доходу.

Серед бенефіціарів – громадяни з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями, жінки з уразливих груп, батьки малюків та багатодітні родини. Формати підтримки різні: переважно це паливні брикети для обігріву та грошові виплати, які частково покривають комунальні рахунки.

Розподіл ресурсів наразі відбувається у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді надають тверде паливо, а в селах Зоря та Приміське – кошти на комунальні потреби. Жителі Покровського й Марганецького напрямків також включені до списків отримувачів.

Організатори зазначають, що програма триватиме до завершення опалювального сезону, а обсяги допомоги будуть коригуватися відповідно до конкретних потреб. Мешканцям радять уважно стежити за офіційними оголошеннями, щоб вчасно скористатися підтримкою.

