У Дніпрі планують тимчасово обмежити рух транспорту на одній із вулиць міста, незручності триватимуть протягом трьох днів, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію оприлюднили в проєкті рішення.

Йдеться про вулицю Канатну, де готуються надати дозвіл на перекриття проїжджої частини в межах ділянки між будинками №24 та №26. Причиною таких заходів стане проведення робіт із видалення аварійних та потенційно небезпечних дерев.

Проєкт про обмеження руху транспорту в Дніпрі вже оприлюднений. Згідно з документом, обмеження руху транспорту планують запровадити з 9:00 до 16:00 упродовж трьох днів — 3, 4 та 5 березня. Роботи виконуватимуть у світлу пору доби, щоб мінімізувати ризики та забезпечити контроль за безпекою на ділянці.

У проєкті розпорядження міського голови передбачено низку обов’язкових заходів на період проведення робіт. Зокрема, виконавці мають:

встановити тимчасову огорожу навколо зони проведення робіт;

розмістити необхідні дорожні знаки та попереджувальні таблички;

організувати безпечний та зручний рух пішоходів поблизу ділянки;

забезпечити належне огородження небезпечної території;

після завершення робіт повністю демонтувати тимчасові конструкції та відновити звичну схему проїзду.

У міській владі наголошують, що видалення аварійних дерев проводиться з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, особливо за умов сильного вітру чи негоди, коли пошкоджені стовбури або гілки можуть становити загрозу для людей та транспорту.

Водночас зазначається, що наразі документ ще не підписаний, тому не набув юридичної сили. Остаточне рішення щодо тимчасового перекриття буде ухвалене лише після офіційного затвердження розпорядження.

