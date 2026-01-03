Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области позволяет уменьшить финансовую нагрузку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках зимней программы, которую реализуют благотворительные организации вместе с местными общинами, сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей, оказавшихся в сложных бытовых условиях в результате войны.

По данным фонда «Каритас Донецк», помощь получают жители временных приютов и домохозяйства, которые не могут самостоятельно подготовить жилье к морозам. Основной акцент делают на малообеспеченные семьи, стариков и домохозяйства без стабильного дохода.

Среди бенефициаров – граждане с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями, женщины из уязвимых групп, родители малышей и многодетные семьи. Форматы поддержки разные: преимущественно это топливные брикеты для обогрева и денежные выплаты, частично покрывающие коммунальные счета.

Распределение ресурсов происходит в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе предоставляют твердое топливо, а в селах Заря и Пригородное – средства на коммунальные нужды. Жители Покровского и Марганецкого направлений также включены в списки получателей.

Организаторы отмечают, что программа будет продолжаться до завершения отопительного сезона, а объемы помощи будут корректироваться в соответствии с конкретными потребностями. Жителям советуют внимательно следить за официальными объявлениями, чтобы вовремя воспользоваться поддержкой.

