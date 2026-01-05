Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно, що дозволяє поступово охоплювати нові домогосподарства.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі продовжує надаватися в межах нового міського проєкту, організованого волонтерським центром «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які опинилися у складних побутових умовах та потребують базових продуктів харчування.

Пріоритет надають сім’ям, які раніше не отримували підтримку або зверталися до серпня 2025 року. Це дозволяє рівномірно розподіляти ресурси серед домогосподарств із найбільш гострою потребою.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 домогосподарств. Таке обмеження допомагає уникнути черг, скоротити час очікування та забезпечити ефективну роботу центру. Отримати продуктовий набір можуть лише особисто зареєстровані заявники; передача пакетів третім особам заборонена.

Комплекти включають базові продукти на певний період. Волонтери зазначають, що запасів вистачає, але наголошують на дотриманні встановлених правил. Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. Під час робочих годин доступна телефонна лінія для консультацій та запису.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission вже передано 221 продуктовий пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно, що дозволяє поступово охоплювати нові домогосподарства та розширювати охоплення проєкту.

Мешканцям радять звертатися до центру у робочі дні, щоб отримати підтримку та дізнатися про інші доступні ресурси. Для зручності варто попередньо уточнювати наявність наборів і графік роботи пункту.

