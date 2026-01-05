Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно, что позволяет постепенно охватывать новые домохозяйства.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге продолжает предоставляться в рамках нового городского проекта, организованного волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на внутренне перемещенные лица и местные жители, которые оказались в сложных бытовых условиях и нуждаются в базовых продуктах питания.

Приоритет оказывают семьям, ранее не получавшим поддержку или обращавшимся к августу 2025 года. Это позволяет равномерно распределять ресурсы среди домохозяйств с наиболее острой потребностью.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 домохозяйств. Такое ограничение позволяет избежать очередей, сократить время ожидания и обеспечить эффективную работу центра. Получить продуктовый набор могут только лично зарегистрированные заявители; передача пакетов третьим лицам запрещена.

Комплекты включают в себя базовые продукты на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасов хватает, но подчеркивают соблюдение установленных правил. Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Во время рабочих часов доступна телефонная линия для консультаций и записи.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно, что позволяет постепенно охватывать новые домохозяйства и расширять охват проекта.

Жителям советуют обращаться в центр в рабочие дни, чтобы получить поддержку и узнать другие доступные ресурсы. Для удобства следует предварительно уточнять наличие наборов и график работы пункта.

