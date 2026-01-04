Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 5 січня 2026 року.

Спеціалісти ДТЕК і ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" повідомили, які графіки відключення світла діятимуть у Дніпрі та області 5 січня 2026 року, пише Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в Дніпропетровській області в понеділок, 5 січня, графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах, будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Мусіївка (вул. Берегова, Ковальська, Підстепова), Придніпровське (Садова, Польова, Механізаторів) – з 10:00 до 16:00;

(вул. Берегова, Ковальська, Підстепова), (Садова, Польова, Механізаторів) – з 10:00 до 16:00; село Божедарівка (вул. Першотравнева), Ковалівка (Центральна) – з 12:00 до 18:00;

(вул. Першотравнева), (Центральна) – з 12:00 до 18:00; селище Божедарівка (Паркова, Пасічна) – з 8:00 до 14:00.

У місті Дніпро, за даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", 5 січня графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 17:00 для будинків за такими адресами, повідомляє Politeka:

вул. Братів Горобців, 40, 40А, 42;

Робоча, 85А, 87, 89;

Театральна, 1, 2, 4А, 6;

Аеродром, 1-8, 8А, 9-12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 15-17, 17А, 32, 32А, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

Аеропорт, 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160, 160Б, 160Г, 160Ж, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 320, 436;

Будівельників, 10Н, 10Т, 17, 295, 305;

Дениса Котенка, 160Д.

Також у понеділок обмеження електропостачання з 8 до 17 години діятимуть у м. Жовті Води (для деяких будинків по вулиці Богдана Хмельницього, бульвару Свободи, площі Миру) та Павлоград (Заводська, Кільцева).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.