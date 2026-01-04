Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 5 января 2026 года.

Специалисты ДТЭК и ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" сообщили, какие графики отключения света будут действовать в Днепре и области 5 января 2026 года, пишет Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в Днепропетровской области в понедельник, 5 января, графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях, будут применять в следующих населенных пунктах:

Мусиевка (ул. Береговая, Ковальская, Подстепная), Приднепровское (Садовая, Полевая, Механизаторов) – с 10:00 до 16:00;

(ул. Береговая, Ковальская, Подстепная), (Садовая, Полевая, Механизаторов) – с 10:00 до 16:00; село Божедаровка (ул. Первомайская), Ковалевка (Центральная) – с 12:00 до 18:00;

(ул. Первомайская), (Центральная) – с 12:00 до 18:00; поселок Божедаровка (Парковая, Пасечная) – с 8:00 до 14:00.

В городе Днепр, по данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", 5 января графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00 для домов по таким адресам, сообщает Politeka:

ул. Братьев Воробьев, 40, 40А, 42;

Рабочая, 85А, 87, 89;

Театральная, 1, 2, 4А, 6;

Аэропорт, 1-8, 8A, 9-12, 12A, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 15-17, 17A, 32, 32A, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

Аэропорт, 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160, 160Б, 160Г, 160Ж, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 23 320, 436;

Строителей, 10Н, 10Т, 17, 295, 305;

Дениса Котенко, 160Д.

Также в понедельник ограничения электроснабжения с 8 до 17 часов будут действовать в г. Желтые Воды (для некоторых домов по улице Богдана Хмельницкого, бульвара Свободы, площади Мира) и Павлоград (Заводская, Кольцевая).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.