Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з економічними факторами та потребою підтримувати стабільну роботу розподільчих мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області планують запровадити з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнуться послуги розподілу газу — доставки ресурсу до домівок споживачів. Вартість самого палива для населення при цьому залишиться без коригувань.

Проєкт оновлених ставок уже передали на розгляд НКРЕКП. Перегляд відбуватиметься поетапно: перший рівень почне діяти з початку року, наступний — після 1 квітня.

За попередніми підрахунками, середній показник по країні збільшиться приблизно на 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф зросте майже на 190% і сягне 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» показник стартує з 3,16 гривні та підніметься до 3,95 після весняного етапу. В інших регіонах зміни будуть помірнішими: на Закарпатті — 2,48, у Харківській області — від 0,65 до 0,78 гривні.

Водночас ціна газу для побутових споживачів зберігається на рівні 7,96 гривні за кубометр. Вона діятиме протягом воєнного стану та щонайменше пів року після його завершення.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з економічними факторами та потребою підтримувати стабільну роботу розподільчих мереж. Мешканцям радять заздалегідь врахувати нові витрати під час планування сімейних фінансів.

Комунальні підприємства обіцяють оприлюднити детальні розрахунки й порядок оплати на офіційних ресурсах, а споживачам рекомендують регулярно перевіряти інформацію, щоб уникнути непорозумінь у платіжках.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.