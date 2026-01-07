Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с экономическими факторами и необходимостью поддерживать стабильную работу распределительных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области планируется ввести с января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения коснутся услуги распределения газа - доставки ресурса в дома потребителей. Стоимость топлива для населения при этом останется без корректировок.

Проект обновленных ставок уже передан на рассмотрение НКРЭКУ. Просмотр будет происходить поэтапно: первый уровень начнет действовать с начала года, следующий после 1 апреля.

По предварительным подсчетам, средний показатель по стране увеличится примерно на 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф вырастет почти на 190% и достигнет 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге показатель стартует с 3,16 гривны и поднимется до 3,95 после весеннего этапа. В других регионах изменения будут более умеренными: в Закарпатье — 2,48, в Харьковской области — от 0,65 до 0,78 гривны.

В то же время, цена газа для бытовых потребителей сохраняется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Она будет действовать в течение военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с экономическими факторами и необходимостью поддерживать стабильную работу распределительных сетей. Жителям советуют заранее учесть новые расходы при планировании семейных финансов.

Коммунальные предприятия обещают обнародовать детальные расчеты и порядок оплаты на официальных ресурсах, а потребителям рекомендуют регулярно проверять информацию во избежание недоразумений в платежках.

