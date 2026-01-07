Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі стала доступною в межах урядової програми підтримки соціально вразливих громадян.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачає одноразову фінансову підтримку для окремих категорій населення, які найбільше потребують підтримки у холодну пору року, повідомляє Politeka.

Йдеться про рішення Кабінету міністрів, який у 2025 році вирішив знову реалізувати механізм виплат у межах пакета "Зимова підтримка".

Ініціатива спрямована на зменшення фінансового навантаження на родини та осіб, для яких витрати на ліки і теплі речі є особливо відчутними взимку.

Право на отримання одноразової виплати у розмірі 6,5 тис. грн мають кілька категорій громадян. Насамперед це діти з малозабезпечених домогосподарств, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

До переліку включені діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах. Окрему увагу держава приділила дітям та особам з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Також соцвиплата передбачена для самотніх пенсіонерів. Саме для цих груп грошова допомога для ВПО у Дніпрі стає додатковою підтримкою в умовах зростання цін у зимовий період.

Розмір соцпідтримки у порівнянні з минулим роком не змінився. Кожному отримувачу обіцяють нарахувати по 6 500. Кошти надаються один раз і мають цільове призначення.

В уряді наголошують, що витратити грошову допомогу для ВПо та пенсіонерів у Дніпрі можна виключно на придбання лікарських засобів та речей, необхідних для зими. Оформити соцпідтримку можна через ПФУ або "Дію".

