Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре стала доступной в рамках правительственной программы поддержки социально уязвимых граждан.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусматривает единовременную финансовую поддержку для отдельных категорий населения, наиболее нуждающихся в поддержке в холодное время года, сообщает Politeka.

Речь идет о решении Кабинета министров, который в 2025 году решил снова реализовать механизм выплат в рамках пакета "Зимняя поддержка".

Инициатива направлена ​​на уменьшение финансовой нагрузки на семьи и лиц, для которых расходы на лекарства и теплые вещи особенно ощутимы зимой.

Право на получение единовременной выплаты в размере 6,5 тыс. грн. имеет несколько категорий граждан. Прежде всего, это дети из малообеспеченных домохозяйств, а также дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

В список включены дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях. Особое внимание государство уделило детям и лицам с инвалидностью первой группы из внутренне перемещенных лиц.

Также соцвыплата предусмотрена для одиноких пенсионеров. Именно для этих групп денежная помощь для ВПЛ в Днепре становится дополнительной поддержкой в ​​условиях роста цен в зимний период.

Размер соцподдержки по сравнению с прошлым годом не изменился. Каждому получателю обещают начислить по 6500. Средства предоставляются один раз и имеют целевое назначение.

В правительстве отмечают, что потратить денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно исключительно на приобретение лекарственных средств и вещей, необходимых для зимы. Оформить соцподдержку можно через ПФУ или "Дію".

