Ініціатива безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямована не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надає переселенцям змогу проживати до року у спеціально облаштованих приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на людей, які після медичного чи доглядового супроводу потребують додаткової допомоги у повсякденних справах.

Фінансування здійснюється з державного бюджету, тому ВПО не витрачають власні кошти. Кімнати або квартири обладнані базовими зручностями, дозволяють самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Проєкт включає психологічну та соціальну підтримку. Фахівці допомагають адаптуватися до нових умов, розвивати навички самостійного життя та вирішувати побутові проблеми. Комплексний супровід надається незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, готові надати житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг та відповідати вимогам Кабміну. Приміщення має бути придатним для проживання та безпечним для мешканців.

Ініціатива безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області спрямована не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності, відчуття безпеки та стабільності для тих, хто залишив домівку через війну. Міністерство соціальної політики наголошує на дотриманні процедур, щоб гарантувати ефективну та якісну допомогу переселенцям.

Програма продовжує діяти, забезпечуючи переселенців комфортом та підтримкою протягом усього року.

Крім того, в Дніпропетровській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують жителі тимчасових прихистків і домогосподарства, що не мають можливості самостійно підготувати оселі до зими.

