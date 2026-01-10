Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана не лише полегшити побутові труднощі, а й підтримати соціальну стабільність.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочала видачу ресурсів у рамках зимової програми підтримки, організованої благодійними фондами спільно з місцевою владою, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на тих, хто через війну опинився у складних житлових умовах напередодні морозів.

За даними фонду «Карітас Донецьк», підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені родини та пенсіонери, які не мають можливості підготувати помешкання до холодного періоду. Пріоритет надається домогосподарствам з низьким рівнем доходів, сім’ям без постійних надходжень та особам із хронічними захворюваннями.

Серед отримувачів є матері з маленькими дітьми, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю. Програма передбачає надання паливних брикетів для обігріву, а також грошові виплати, які частково покривають витрати на комунальні послуги.

Розподіл ресурсів організовано у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді мешканці отримують тверде паливо, а у селах Зоря та Приміське — фінансову допомогу для оплати рахунків. Програма також надається жителям Покровського та Марганецького напрямків.

Організатори наголошують, що програма діятиме до завершення опалювального сезону. Обсяги допомоги коригуватимуться відповідно до потреб громади та наявних ресурсів. Мета ініціативи — зменшити фінансове навантаження на домогосподарства та забезпечити мінімальні умови проживання у зимовий період.

Фахівці радять мешканцям заздалегідь звертатися до місцевих центрів соціальної підтримки та стежити за офіційними оголошеннями, щоб вчасно отримати необхідну підтримку. На думку експертів, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана не лише полегшити побутові труднощі, а й підтримати соціальну стабільність у громадах під час холодів.

