Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области приступила к выдаче ресурсов в рамках зимней программы поддержки, организованной благотворительными фондами совместно с местными властями, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на тех, кто в результате войны оказался в сложных жилищных условиях накануне морозов.

По данным фонда «Каритас Донецк», поддержку получают внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи и пенсионеры, не имеющие возможности подготовить квартиру к холодному периоду. Приоритет отдается домохозяйствам с низким уровнем доходов, семьям без постоянных поступлений и лицам с хроническими заболеваниями.

Среди получателей есть матери с маленькими детьми, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Программа предусматривает предоставление топливных брикетов для обогрева, а также денежные выплаты, частично покрывающие расходы на коммунальные услуги.

Распределение ресурсов организовано в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе жители получают твердое топливо, а в селах Заря и Пригородное — финансовую помощь для оплаты счетов. Программа также предоставляется жителям Покровского и Марганецкого направлений.

Организаторы отмечают, что программа будет действовать до завершения отопительного сезона. Объемы помощи будут корректироваться в соответствии с потребностями общества и имеющимися ресурсами. Цель инициативы – уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства и обеспечить минимальные условия проживания в зимний период.

Специалисты советуют жителям заранее обращаться в местные центры социальной поддержки и следить за официальными объявлениями, чтобы вовремя получить необходимую поддержку. По мнению экспертов, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана не только облегчить бытовые трудности, но поддержать социальную стабильность в общинах во время холодов.

