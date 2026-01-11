Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області не лише полегшує побут.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стартувала у рамках програми підтримки, яку організували благодійні фонди спільно з місцевою владою, повідомляє Politeka.

Ініціатива покликана допомогти людям, що опинилися у складних житлових умовах через війну, під час холодного сезону.

За даними фонду «Карітас Донецьк», пріоритет отримують малозабезпечені родини, переселенці та пенсіонери без можливості підготувати помешкання до морозів. Особлива увага приділяється домогосподарствам із низькими доходами, сім’ям без стабільних надходжень та особам із хронічними захворюваннями.

Серед отримувачів допомоги — матері з маленькими дітьми, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю. Програма передбачає видачу паливних брикетів для обігріву, а також часткове фінансування комунальних послуг.

Розподіл ресурсів організовано у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді мешканці отримують тверде паливо, а у селах Зоря та Приміське — грошові виплати на оплату рахунків. Аналогічна підтримка надається жителям Покровського та Марганецького напрямків.

Організатори підкреслюють, що програма діятиме до завершення опалювального сезону. Обсяги допомоги коригуватимуться залежно від потреб громад та наявних ресурсів. Мета ініціативи — зменшити фінансове навантаження на домогосподарства та гарантувати мінімальні умови проживання у зимовий період.

Фахівці радять мешканцям заздалегідь звертатися до місцевих центрів соціальної підтримки і стежити за офіційними оголошеннями, щоб вчасно отримати ресурси. На думку експертів, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області не лише полегшує побут, а й зміцнює соціальну стабільність у громадах під час холодів.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право