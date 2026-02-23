Очікується, що індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області значно покращить фінансовий стан отримувачів.

З 1 березня 2026 року відбудеться індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді. Підвищення на 12,1% охопить усіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

Міністр зазначив, що цей рівень індексації перевищує попередній індекс інфляції на 4%. Виплати торкнуться повністю всіх отримувачів пенсій, забезпечуючи передбачуваність доходів для літніх громадян.

За словами Улютіна, стабільність фінансів Пенсійного фонду стала ключовою передумовою змін. Вперше за багато років річний бюджет фонду затверджено без дефіциту і становить понад 1,2 трильйона гривень. Це гарантує надійність виплат для більш ніж 10 мільйонів пенсіонерів.

Нині середня пенсія у країні складає близько 6 500 гривень, однак понад 4,3 мільйона осіб отримують менше 6 тисяч. Тому індексація є лише частиною ширших системних змін, спрямованих на покращення рівня життя літніх громадян.

Міністр підкреслив, що Пенсійний фонд продовжує розробку нової моделі системи, яка забезпечить довгострокову справедливість та стабільність виплат у майбутньому.

Фахівці радять пенсіонерам перевіряти нарахування, планувати бюджет та своєчасно отримувати виплати. Така практика допомагає уникнути непорозумінь і гарантує своєчасне отримання коштів.

Очікується, що індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області значно покращить фінансовий стан отримувачів та підтримає гідний рівень життя.

