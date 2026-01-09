У суботу та неділю, 10 та 11 січня 2026 року, в Дніпропетровській області знову діятимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили мешканців Дніпропетровської області про додаткові графіки відключення світла на вихідних, 10 та 11 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, на території Божедарівської громади в Дніпропетровській області 10 січня графіки відключення світла діятимуть із 9:00 до 15:00 у таких населених пунктах:

Болтишка (вул. Весела, Зарічна, Молодіжна, Мостова, Набережна, Польова, Садова, Центральна, Шкільна, пров. Садовий, Степовий, Шевченка);

Грузинівка (вул. Козацька, Хутірська, Новокиївська).

У місті Синельникове в суботу, як пише Politeka, обмеження електропостачання діятимуть за такою схемою:

з 8 до 14 години – вул. Козацька, Широка, Східна, Проліскова, Героїв-рятувальників;

з 8 до 18 – Бахмутська, Бердянська, Північна, Травнева, Щедра;

з 14:00 до 18:30 – Весняна, Волошкова, Музейна, Новоукраїнська, пров. Новоукраїнський.

У межах Межиріцької сільської територіальної громади планове знеструмлення в суботу відбудеться з 8:00 до 16:00 для мешканців с. Межиріч за такими адресами:

вул. Набережна, 1-8, 10, 11, 11А, 13, 14, 14А, 14Б, 15-17, 19-24, 26-33, 35-37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

пров. Козацький, 1, 4, 6, 8.

У неділю, 11 січня 2026 року, графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться Вакулівської сільської територіальної громади. Без елктроенергії з 8 до 18 години залишаться мешканці с. Жовте по вул. Козацька, Квіткова, Українська, Шевченка.

