Енергетики попередили мешканців Дніпропетровської області про додаткові графіки відключення світла на вихідних, 10 та 11 січня 2026 року, повідомляє Politeka.
За даними ДТЕК, на території Божедарівської громади в Дніпропетровській області 10 січня графіки відключення світла діятимуть із 9:00 до 15:00 у таких населених пунктах:
- Болтишка (вул. Весела, Зарічна, Молодіжна, Мостова, Набережна, Польова, Садова, Центральна, Шкільна, пров. Садовий, Степовий, Шевченка);
- Грузинівка (вул. Козацька, Хутірська, Новокиївська).
У місті Синельникове в суботу, як пише Politeka, обмеження електропостачання діятимуть за такою схемою:
- з 8 до 14 години – вул. Козацька, Широка, Східна, Проліскова, Героїв-рятувальників;
- з 8 до 18 – Бахмутська, Бердянська, Північна, Травнева, Щедра;
- з 14:00 до 18:30 – Весняна, Волошкова, Музейна, Новоукраїнська, пров. Новоукраїнський.
У межах Межиріцької сільської територіальної громади планове знеструмлення в суботу відбудеться з 8:00 до 16:00 для мешканців с. Межиріч за такими адресами:
- вул. Набережна, 1-8, 10, 11, 11А, 13, 14, 14А, 14Б, 15-17, 19-24, 26-33, 35-37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- пров. Козацький, 1, 4, 6, 8.
У неділю, 11 січня 2026 року, графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться Вакулівської сільської територіальної громади. Без елктроенергії з 8 до 18 години залишаться мешканці с. Жовте по вул. Козацька, Квіткова, Українська, Шевченка.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.