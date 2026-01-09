Энергетики предупредили жителей Днепропетровской области о дополнительных графиках отключения света в выходные, 10 и 11 января 2026 года, сообщает Politeka.
По данным ДТЭК, на территории Божедаровской общины в Днепропетровской области 10 января графики отключения света будут действовать с 9:00 до 15:00 в следующих населенных пунктах:
- Болтышка (ул. Веселая, Заречная, Молодежная, Мостовая, Набережная, Полевая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Садовый, Степной, Шевченко);
- Грузиновка (ул. Казацкая, Хуторская, Новокиевская).
В городе Синельниково в субботу, как пишет Politeka, ограничения электроснабжения будут действовать по следующей схеме:
- с 8 до 14 часов – ул. Казачья, Широкая, Восточная, Пролесковая, Героев-спасателей;
- с 8 до 18 – Бахмутская, Бердянская, Северная, Майская, Щедрая;
- с 14:00 до 18:30 - Весенняя, Волошковая, Музейная, Новоукраинская, пер. Новоукраинский.
В рамках Межирицкой сельской территориальной громады плановое обесточивание в субботу состоится с 8:00 до 16:00 для жителей с. Межиречь по следующим адресам:
- ул. Набережная, 1-8, 10, 11, 11А, 13, 14, 14А, 14Б, 15-17, 19-24, 26-33, 35-37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 5;
- пер. Казацкий, 1, 4, 6, 8.
В воскресенье, 11 января 2026 года, графики отключения света в Днепропетровской области коснутся Вакуловской сельской территориальной общины. Без электроэнергии с 8 до 18 часов останутся жители с. Желтое по ул. Казачья, Цветочная, Украинская, Шевченко.
