В субботу и воскресенье, 10 и 11 января 2026 года, в Днепропетровской области будут снова действовать локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили жителей Днепропетровской области о дополнительных графиках отключения света в выходные, 10 и 11 января 2026 года, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, на территории Божедаровской общины в Днепропетровской области 10 января графики отключения света будут действовать с 9:00 до 15:00 в следующих населенных пунктах:

Болтышка (ул. Веселая, Заречная, Молодежная, Мостовая, Набережная, Полевая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Садовый, Степной, Шевченко);

Грузиновка (ул. Казацкая, Хуторская, Новокиевская).

В городе Синельниково в субботу, как пишет Politeka, ограничения электроснабжения будут действовать по следующей схеме:

с 8 до 14 часов – ул. Казачья, Широкая, Восточная, Пролесковая, Героев-спасателей;

с 8 до 18 – Бахмутская, Бердянская, Северная, Майская, Щедрая;

с 14:00 до 18:30 - Весенняя, Волошковая, Музейная, Новоукраинская, пер. Новоукраинский.

В рамках Межирицкой сельской территориальной громады плановое обесточивание в субботу состоится с 8:00 до 16:00 для жителей с. Межиречь по следующим адресам:

ул. Набережная, 1-8, 10, 11, 11А, 13, 14, 14А, 14Б, 15-17, 19-24, 26-33, 35-37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 5;

пер. Казацкий, 1, 4, 6, 8.

В воскресенье, 11 января 2026 года, графики отключения света в Днепропетровской области коснутся Вакуловской сельской территориальной общины. Без электроэнергии с 8 до 18 часов останутся жители с. Желтое по ул. Казачья, Цветочная, Украинская, Шевченко.

