У деяких населених пунктах Дніпропетровської області в понеділок, 12 січня 2026 року, будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

Енергетики оголосили про локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 12 січня 2026 року на час проведення профілактичних робіт в електромережах, пише Politeka.

На території Новоолександрівської громади в Дніпропетровській області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла 12 січня будуть застосовувати із 8:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

Новоолександрівка (частково по вул. Дніпровська, Малинова, Шкільна);

Дослідне (вул. Авіаторів).

У межах Гречаноподівської територіальної громади в понеділок планові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 18:00 у селах Миролюбівка та Степове, а на території Обухівської – з 12:00 до 18:00 у селищі Миколаївка по вулиці Польова, повідомляє Politeka.

Також ДТЕК попереджає, що в понеділок без електроенергії з 10:00 до 17:00 залишаться деякі мешканці селища Губиниха по вулицях Базарна, Бузкова, Весняна, Вишнева, Вокзальна, Гагаріна, Залізнична, Затишна, Зелена, Калинова, Київська, Короленка, Олега Кошового, Миру, Мічуріна, Набережна, Нова, Осіння, Першотравнева, Побережна, Пожежна, Привокзальна, Свічкаренка, Тиха, Тупа, Центральна, Шевченка, пров. Залізничний, Осипенка, Першотравневий, Шкільний.

Тим часом ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджає про графіки відключення світла з 8:00 до 17:00 в Дніпропетровській області на 12 січня:

Жовті Води (Березнева, Каштанова, Хмельницького, Музейна, площа Миру, бульвар Свободи, пров. Капітальний);

Пʼятихатки (Козацька, Лесі Українки);

Кривий Ріг (Будівельна, Веселкова, Гірників, Енергетична, Новорічна, Переможців, Ялинкова, СТ "Дружба");

Глеюватка (Конституційна).

