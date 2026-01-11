В некоторых населенных пунктах Днепропетровской области в понедельник, 12 января 2026 г., будут применять дополнительные графики отключения света.

Энергетики объявили о локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на 12 января 2026 года на время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

На территории Новоалександровской общины в Днепропетровской области, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света 12 января будут применять с 8:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

Новоалександровка (частично по ул. Днепровская, Малиновая, Школьная);

Опытное (ул. Авиаторов).

В пределах Гречаноподовской территориальной общины в понедельник плановые обесточения состоятся с 8:00 до 18:00 в селах Миролюбовка и Степное, а на территории Обуховской – с 12:00 до 18:00 в поселке Николаевка по улице Полевая, сообщает Politeka.

Также ДТЭК предупреждает, что в понедельник без электроэнергии с 10:00 до 17:00 останутся некоторые жители поселка Губиниха по улицам Базарная, Бузковая, Весенняя, Вишневая, Вокзальная, Гагарина, Железнодорожная, Уютная, Зеленая, Калиновая, Киевская, Короленко, Новая, Осенняя, Первомайская, Побережная, Пожарная, Привокзальная, Свечкаренко, Тихая, Тупая, Центральная, Шевченко, пер. Железнодорожный, Осипенко, Первомайский, Школьный.

Тем временем ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждает о графиках отключения света с 8:00 до 17:00 в Днепропетровской области на 12 января:

Желтые Воды (Мартовская, Каштановая, Хмельницкого, Музейная, площадь Мира, бульвар Свободы, пер. Капитальный);

Пятихатки (Казацкая, Леси Украинки);

Кривой Рог (Строительная, Радужная, Горняков, Энергетическая, Новогодняя, ​​Победителей, Елочная, СТ "Дружба");

Глеюватка (Конституционная).

