Організатори зазначають, що гуманітарна допомога у Дніпропетровській області триватиме до завершення зими.

Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області почала надаватися внутрішньо переміщеним особам і людям старшого віку в межах спільної ініціативи благодійних організацій та місцевої влади, повідомляє Politeka.

Підтримка орієнтована на підготовку до холодного періоду.

Проєкт спрямований на мешканців, які через війну опинилися у складних житлових обставинах. Основний акцент зроблено на безпечне проходження опалювального сезону.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», першочергово ресурси отримують родини з низькими доходами, переселенці та пенсіонери, які не мають змоги самостійно забезпечити оселі теплом. У фокусі також домогосподарства без стабільних надходжень і громадяни з тривалими захворюваннями.

Варто також зауважити, що підтримка охоплює матерів з дітьми, багатодітні сім’ї та осіб з інвалідністю. Програма передбачає передачу паливних брикетів, а також фінансову допомогу для часткової оплати комунальних рахунків.

Розподіл організували у Синельниківському й Нікопольському районах. У Слов’янській громаді надають тверде паливо, тоді як у Зорі та Приміському здійснюють грошові виплати. Подібні заходи реалізують і на Покровському та Марганецькому напрямках.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога у Дніпропетровській області триватиме до завершення зими, а обсяги коригуватимуть з урахуванням реальних потреб громад.

Фахівці рекомендують жителям звертатися до соціальних центрів за місцем проживання та стежити за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно скористатися підтримкою.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право