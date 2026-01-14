Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь в Днепропетровской области будет продолжаться до завершения зимы.

Гуманитарная помощь в Днепропетровской области начала оказываться внутренне перемещенным лицам и людям старшего возраста в рамках совместной инициативы благотворительных организаций и местных властей, сообщает Politeka.

Поддержка ориентирована на подготовку к прохладному периоду.

Проект направлен на жителей, которые из-за войны оказались в сложных жилищных обстоятельствах. Основной упор сделан на безопасное прохождение отопительного сезона.

По информации фонда «Каритас Донецк», в первую очередь ресурсы получают семьи с низкими доходами, переселенцы и пенсионеры, не имеющие возможности самостоятельно обеспечить жилье теплом. В фокусе также домохозяйства без стабильных поступлений и граждане с продолжительными заболеваниями.

Следует также отметить, что поддержка включает матерей с детьми, многодетные семьи и лиц с инвалидностью. Программа предусматривает передачу топливных брикетов, а также финансовую помощь для частичной оплаты коммунальных счетов.

Распределение организовали в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянской общине предоставляют твердое топливо, в то время как в Заре и Пригородном осуществляют денежные выплаты. Подобные мероприятия реализуют и в Покровском и Марганецком направлениях.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь в Днепропетровской области продлится до завершения зимы, а объемы будут корректироваться с учетом реальных потребностей общин.

Специалисты рекомендуют жителям обращаться в социальные центры по месту жительства и следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно воспользоваться поддержкой.

