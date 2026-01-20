Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области стартовала на этой неделе и уже охватила несколько общин региона, сообщают местные органы власти со ссылкой на Politeka.
Программу реализуют в партнерстве с благотворительными организациями. Она направлена на поддержку местного населения в холодный сезон, когда нагрузка на семейные бюджеты традиционно растет.
В первую очередь ресурсы предусмотрены для внутренне перемещенных лиц, пожилых людей и домохозяйств с низкими доходами. Также помощь получают граждане без постоянных поступлений и те украинцы, у которых есть долгие проблемы со здоровьем.
Следует также отметить, что кремовый фокус сделан на многодетных семьях, матерях с детьми и лицах с инвалидностью. В рамках инициативы распределяют топливные брикеты, а также предоставляют денежные выплаты для частичной компенсации расходов на коммунальные услуги.
Поддержка охватывает Синельниковский и Никопольский районы. В Славянском обществе жителям передают твердое топливо, тогда как в Заре и Пригородном применяют финансовую форму. Подобные мероприятия также действуют в Покровском и Марганецком направлениях.
Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области будет продолжаться до завершения отопительного периода, а ее объемы могут изменяться в соответствии с актуальными потребностями общин.
Местным жителям также рекомендуют обращаться в местные социальные центры и заранее подготовить необходимые документы, чтобы быстрее воспользоваться предусмотренной поддержкой.
