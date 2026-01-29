Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі залишається доступним завдяки поєднанню державних механізмів та волонтерських ініціатив.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі доступне через державні програми та волонтерські сервіси, повідомляють місцеві джерела, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове проживання як за підтримки держави, так і шляхом самостійного пошуку. Допомога надається тим, хто був змушений залишити власні домівки через бойові дії або загрозу безпеці.

Ті, хто шукає житло самостійно, можуть звертатися до контакт-центрів у місті та громадах області. Консультанти надають інформацію про наявні варіанти, перевірені організації та правила поселення у комунальні установи.

Крім того, працюють спеціалізовані онлайн-платформи. Волонтерський проєкт «Допомагай» пропонує оголошення з фільтрацією за різними критеріями. Всі пропозиції перевіряються вручну, а користувачі отримують консультації через гарячу лінію.

Ще одним державним інструментом є ресурс «Прихисток». На сайті показано кількість вільних місць у зареєстрованих приміщеннях, що дозволяє швидко обрати оптимальний варіант.

Також діє телеграм-бот «Турботник», створений Міністерством цифрової трансформації. Через нього переселенці можуть знайти тимчасове житло, необхідні речі або контакти координаторів у центрах адмінпослуг.

