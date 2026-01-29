Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області дозволяє покрити базові потреби взимку та зменшує фінансове навантаження.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області планується як щорічна виплата в межах програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України виділить 4,3 млрд гривень на підтримку близько 660 тисяч родин перед початком опалювального сезону 2025/2026. Розмір допомоги складе 6 500 грн на домогосподарство.

Підтримка розрахована на дітей із малозабезпечених сімей, переселенців, дітей під опікою, сиріт та людей з інвалідністю. Також її отримають дорослі, які найбільше потребують допомоги взимку: переселенці з інвалідністю І групи та одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.

Виплата відбуватиметься автоматично для тих, хто вже отримує соціальні послуги. Кошти надійдуть на соціальні рахунки або віртуальні картки «Дія.Картка» без черг і додаткових заяв.

Гроші призначені виключно для цільового використання: оплату комунальних послуг, продуктів, ліків, транспортних витрат та придбання теплих речей. Знімати їх готівкою або передавати іншим особам заборонено. Використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту надходження.

Уряд наголошує, що отримання допомоги не впливає на призначення житлової субсидії або інших соціальних виплат. Переселенцям та пенсіонерам варто остерігатися шахраїв, які надсилають підозрілі посилання у месенджерах із пропозицією «зареєструватися» для отримання коштів.

За словами фахівців, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області дозволяє покрити базові потреби взимку та зменшує фінансове навантаження на родини у складний період року.

